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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)
30.12.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

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ATAŞEHİR’de bankadan çıkarak aracına binmek isteyen bir kadının çantası otomobille yanından geçen kapkaççılar tarafından alınmak istendi. Bankadan çektiği paraların içinde olduğu çantasını bırakmayarak kapkaççılara direnen kadın sürüklenerek hafif şekilde yaralanırken, sürücü koltuğundaki kapkaççı paniğe kapılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan araç daha sonra park halindeki bir motosikleti altına alarak ilerledi. Kapkaç girişimi sırasında yaşanan dehşet ve saldırganların kaçışı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay cuma günü saat 11.40 sıralarında Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Sevgi Korkmaz eşi ile birlikte bankadan çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada plakası alınamayan bir araçta bulunan kapkaççılar, Korkmaz’ın elindeki çantayı almak istedi. Korkmaz çantayı bırakmayarak kapkaççılara direndi. Çantasını vermeyen kadın sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.

KAPKAÇÇILAR MOTOSİKLETİ EZEREK KAÇTI

Kapkaççılar çantayı alamayınca kaçmaya başladı. Sürücü koltuğundaki kapkaççı paniğe kapılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil park halindeki bir motosikleti altına aldı. Çevredekiler aracın altında sıkışan motosikletle kaçmaya çalışan kapkaççıların peşinden koştu. Bir süre sonra aracın altındaki motosikletten kurtulan kapkaççılar izlerini kaybettirdi.

"ÇANTAMI ALMAYA ÇALIŞTI AMA VERMEDİM"

Olayı gören çevredekiler hemen kadının yardımına koştu. Hafif şeklide yaralanan kadın için ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İlk müdahalenin ardından polis merkezine götürülen Sevgi Korkmaz, Kapkaç yapmaya çalıştılar. Çantalı almak istediler ama direndim, vermedim onlara" diye konuştu.

Sevgi Korkmaz’ın eşi ise, Bankadan çıktık. Çantayı kaptılar eşim de vermedi. Motora çarptıktan sonra araçla kaçtılar. Bankadan çıkarken gördüler, pusuya yatmışlar" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kapkaç girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bankadan çıkan Sevgi Korkmaz aracına binmek istediği sırada yanına yaklaşan kapkaççılar kadının çantasını almaya çalışıyor. Çantayı alamayan kapkaççılar park halindeki bir motosikleti altına aldıktan sonra kaçıyor. Sürüklenen kadın yere düşerken çevredekiler kapkaççıları yakalamak için peşlerine düşüyor. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kapkaççıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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