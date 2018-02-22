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    Ataşehir'de bomba paniği: 5 katlı bina boşaltıldı

    Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN (DHA)
    22.02.2018 - 16:28 | Son Güncelleme:

    Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir dairede "bomba" olduğu yönünde ihbar üzerine polis alarma geçti. Bina boşaltılırken polis sokakta da önlem aldı. Mahalleli sokağa dökülürken, yapılan incelemede dinamit lokumu şeklinde saat ve pompalı tüfek bulundu.

    Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak’taki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede "bomba" olduğu ihbarı polis alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binadakileri dışarı çıkardı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Çevredekiler sokaktaki araçlarını çekerek uzaklaştırdı. Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat buldu.

    Polisler evde yaptıkları aramada pompalı tüfek de buldu. Acilen hastaneye giden ev sahibinin daire kapısını açık unutması sonucu karşı dairede oturan komşusunun saati gördüğü ve bomba sanarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

    Polisin emniyet şeridini kaldırmasının ardından bina sakinleri dairelerine döndü.

    Etiketler: Ataşehir , bomba , panik , son dakika
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