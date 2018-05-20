Ata'nın gençleri

ANITKABİR, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Genç, yaşlı binlerce vatandaş Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Ata’sına koştu. Bayram gününde Ulu Önder’e saygı ve minnetlerini sunan vatandaşlar, 10. Yıl ve İzmir marşını okudu.



CHP’LİLER YÜRÜDÜ

CHP Gençlik Kolları üyeleri, Güvenparktaki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanarak yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’, ‘Hak hukuk adalet’ sloganları attı. Yürüyüş güzergahında bulunan binalardaki birçok kişi de balkonlarına çıkarak yürüyüşe Türk bayrağı sallayarak destek oldu.



RENKLİ GÖRÜNTÜLER

İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kentteki farklı okullardan ve kulüplerden öğrenciler ile gençler, jimnastik ve trambolin gösterileri sundu. ’Adım Adım Anadolu’ gösterisi ve paramotor geçişinin ardından törene katılan öğrenciler alanda, Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı, Onuncu Yıl Marşı’nı okudu. Törenin bitmesinden sonra ise alanda İzmir Marşı çalındı.



MUĞLA’DA MOR PEDAL

Muğla’daki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki gençlik yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş öncesi Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği gönüllüleri, ‘Elden Ele Gönülden Gönüle Projesi’ kapsamında devredilecek bayrağı teslim alarak protokol üyelerince yolcu edildi. Kadınlar, bisikletlerle bayrağı 81 ile taşıyacak. Bisikletçilerin 15 Mayıs’ta Samsun’dan aldıkları ve 1200 kilometre yol katederek getirdikleri Türk bayrağı ve toprak, Muğla Valisi Esengül Civelek’e teslim edildi.



CRR’DE KUTLAMA

İstanbul protokolü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in katıldığı törende öğrencilerin müzik ve şiir dinletilerinin yanı sıra folklor, modern dans ve spor gösterileri sergilendi. Törene Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nden bir grup asker de katıldı.



SAMSUN'A ÇIKIŞ CANLANDIRILDI

ATATÜRK’ün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun’da ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi’nde Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının karaya çıkışı canlandırıldı. Samsun Liman içinde Atatürk ve 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi’nde düzenlenen törende, deniz ve kara askerleri, Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağını ellerinde karaya çıkardıktan sonra izci öğrencilere teslim etti. Bayrak izciler tarafından Samsun Valiliği önündeki tören alanına götürüldü. Bazı vatandaşlar töreni limana geldikleri teknelerde izledi. 19 Mayıs Lisesi Mezunları ve Öğrencileri Hava Merasim Bölüğü’nün yaptığı ritim gösterisi coşkuyu artırdı. Öğrencilerin platformun üzerine halatlarla çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri ile Türk bayrağını platformdan aşağı indirmesi ise büyük alkış aldı.



99. YILDA ATA'NIN HUZURUNDA

ATATÜRK’ün bağımsızlık mücadelesini başlattığı Samsun’a çıkışının 99’uncu yıldönümünde ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın başkanlığındaki heyet, Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Bak, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Türk milletini istiklal için mücadeleye çağıran ve o mücadelenin başlangıç tarihini bir bayram kabul edip gençliğe hediye eden zat-ı alinizin kıymetli hatırasına şükranlarımızı sunmak için manevi huzurunuza geldik.



‘GENÇLİK DİMDİK AYAKTADIR’

Bu memleketin istiklalini hediye istikbalini ise emanet ettiğiniz gençlik bugün hâlâ dimdik ayaktadır ve sizlerden devraldığı milli mücadele ruhunu bilimde, sanatta, sporda ve sosyal alanlarda yaşatmaktadır. Attığımız her adımda yolumuzu aydınlatan kutlu sevdayı, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak davasını yılmadan sürdüreceğimizi bir kez daha huzurunuzda beyan etmek isterim. Sizleri, silah arkadaşlarınızı bu topraklar için canını siper eden tüm şehit ve gazilerimizi Gençlik Haftası vesilesiyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Emanetiniz Türk gençliğindedir, emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.” ◊ Selahattin SÖNMEZ / ANKARA



