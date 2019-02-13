Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak sorusunun yanıtı, sözleşmeli öğretmen atamaları sonrasında yüzlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 8 Şubat tarihinde gerçekleşen sözleşmeli öğretmen atamaları sonrasında gözler, görevlere ne zaman başlanacağına çevrildi. Peki, atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8 Şubat tarihinde tamamlanan sözleşmeli öğretmen atamaları sonrasında gözler atanan öğretmenlerin göreve ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Atama hakkı kazanan ve buna yönelik belgeleri toplayan öğretmenler, belgelerinin tesliminin ardından güvenlik soruşturmasına tabi olacak. Adaylar, atamaya yönelik tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde göreve başlayacak.
Süreç hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan net tarih bilgisi yayımlanmadı.
GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA NELER YER ALACAK?
Güvenlik soruşturması formunda; öğrenim durumu, son çalıştığı iş yeri, aile bilgileri, askerlik durumu, kendisi ve yakınları hakkında dava olup olmadığı gibi bilgilere yanıt verecek olan öğretmenler, değerlendirmelerin tamamlanması için beklemeye başlayacak.
ATAMA SONRASI ÖĞRETMEN ADAYLARI NELER YAPACAK?
Resmen atamaları gerçekleşen öğretmenler, aşağıdaki belgeleri
1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
8-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle