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    'Atanamayan' doktorlara umut

    Nuray BABACAN / ANKARA
    12.04.2018 - 00:28 | Son Güncelleme:

    GÜVENLİK soruşturmaları aylardır sürdüğü için zorunlu hizmet ataması yapılmayan ve nedenle mesleklerine başlayamayan yaklaşık 1000 tıp fakültesi mezunu genç doktor adayına umut doğdu.

    OHAL nedeniyle güvenlik soruşturmalarında gecikmeler olurken her zaman aranan şartlar dışında gerekçeler de öne sürülüyor. Bu nedenle 6 yıllık zorlu bir eğitimin ardından tıp fakültelerini bitiren ve zorunlu hizmetlerini yapmak için Sağlık Bakanlığı’na başvuran 1000 kadar doktor adayı aylardır atanmayı bekliyordu. Zorunlu hizmetlerini yerine getirmedikleri için doktorluk yapamayan, özel hastanelerde çalışamayan, işyeri hekimliği sertifikaları onaylanmayan ve ihtisas kazansalar bile başlayamayan genç doktor, “ilişkide bulunduğu çevreler” gibi istihbarat notları nedeniyle atanamadı.

    ERDOĞAN: GEREĞİNİ YAPIN
    Hürriyet’in de seslerini duyurduğu genç doktorların durumu, AK Parti’nin doktor kökenli milletvekillerinin dikkatini çekti. Konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taşıyan milletvekilleri, güvenlik soruşturmalarında, haklarında soruşturma, kovuşturma olmayan, dava açılmayan doktorların atanmasının engellenmesi veya gecikmesine ilişkin sorunu aktardılar. Erdoğan, “Nasıl yani zorunlu hizmetlerini yapmayınca doktor olamıyorlar mı? Hem de bu kadar zor eğitimin ardından, bu sorunu çözün” dediği öğrenildi. Bunun üzerine doktor atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Komisyonu bir toplantı daha yaptı. 900 doktor adayının atama noktasına geldiği, 100 doktor adayının güvenlik soruşturmasının da yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Atamaları geciken doktorlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Komisyonumuz bu konuda hakkâniyetle çalışıyor. Güvenlik soruşturmalarının gecikmesinden kaynaklanan sorunlar vardı. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz, merak etmeyin” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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