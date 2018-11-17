Atamada birinci, sınıf öğretmeni
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Şubat 2019’da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının branş dağılımını açıkladı.
En çok atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Ardından, 2 bin 38 ile İngilizce, 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde yapılacak. Sözlü sınav merkezleri 19 Kasım’da ilan edilecek. Sınav merkezi tercihleri 23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta duyurulacak. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasına gerçekleşecek. Bunların sonuçları 15 Ocak 2019’da açıklanacak. Tercihler 28 Ocak-1 Şubat 2019’da alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda ‘mebbis.meb.gov.tr’ ve ‘personel.meb.gov.tr’ adreslerinden alınacak. Bu başvuruda adaylar, sınav merkezleri listesinde belirtilen 17 sınav merkezinin tamamını tercih edebilecek. Adaylar sadece bir alana başvurabilecek.
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