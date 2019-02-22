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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)
22.02.2019 - 06:25, Son Güncelleme:

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanlığı, büyükelçilik ve general atamaları ile hakim ve savcı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Prof. Dr. Vedat Bigin atandı.

Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mahmut Erol Kılıç'ın ataması gerçekleştirildi.

Genelkurmay Muharebe Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Göksel Sevindik, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Kurmay Başkanlığı'na atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açık bulunan Veri Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet Çetin, Ahmet Gökhan Baygül, Ali Oral, Arif Birkent, Aslı Batur, Aslı Erdoğan, Ayça Sazak, Ayşe Sekine Postallı, Bekir Zal, Burak Barlak, Burcu Bal, Cansu Karataş, Çağla Doğan, Demet Özkan, Döndü Gül, Elif Çakır, Emrah Gümüş, Emre Gül, Erozan Tuğben Elyiğit, Eyüp Demir, Eyüp Süğür, Fatih Arkbaşı, Fatma Arslan, Fırat Malaymar, Gökhan Yenal, Güçlü Akpınar, Hakan Aktaş, Halil Genç, Hasan Yılmaz, İbrahim Tokgöz, Mehmet Bozkurt, Mesut Bozkurt, Mesut Karadağ, Mete Ulutaş, Muharrem Bostan, Murat Akman, Murat Çiftçi, Murat Mustafa Demirel, Murat Özdemir, Murat Tuğcu, Mustafa Başgut, Mustafa Çağrı Demirci, Neşe Aydoğdu, Nurcan Özçelik, Nurdan Bektaş, Olgay Vanlı, Onur Günaydın, Onur Özbey, Ömer Batur, Ömer Varışlı, Ramazan Koç, Resul Akıntürk, Salih Bayındır, Selin Durak, Semih Çakmak, Serdar Bilginer, Serkan Aktaş, Sevgi Köprülü, Sezgin Yıldırım, Tarık Aslan, Uygar Yılmaz, Yakup Cihan, Yakup Sanlı, Yener Kultufan ve Zekiye Doğan getirildi.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARI

Hakim ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, 19 hakim ve Cumhuriyet savcı adayının ataması gerçekleştirildi.

Ankara Hakim Adayı Hikmet Ertunç Alisbah Yogat Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Ömer Faruk Yanık Varto (Muş) Hakimliğine, Siirt Hakim Adayı Muharrem Aydın Şirvan (Siirt) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Baş Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına,  Erzurum Hakim Adayı Zeynep Büşra Bilgi Midas (Bodrum) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Furkan Buğra Bilgiç Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Çiçekçi Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Hakim Adayı İlter Gündüz Kadınhanı (Konya) Hakimliğine, Samsun Hakim Adayı Diler Özdemir Yalvaç Hakimliğine, Ankara Batı Hakim Adayı İbrahim Geylani Subaşı Bala (Ankara) Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Züleyha Turhan Kulp (Diyarbakır) Hakimliğine, İskenderun Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Akif Yıldız Adilcevaz (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcı Adayı Afşin Ala Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına İstanbul Anadolu Hakim Adayı Muhammed Enes Altınbaş Akdağmadeni (Yozgat) Hakimliğine, İskenderun Hakim Adayı Adem Ay Çermik (Diyarbakır) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Bengü Gülderen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Hakim Adayı Ömer Ersoy Sözler Ezine (Çanakkale) Hakimliğine, İstanbul Anadolu Hakim Adayı Cihat Çağrı Yıldız Akçadağ (Malatya) Hakimliğine ve Ünye Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Gökay Akça Gercüş (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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