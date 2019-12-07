Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ahmet Altay Cengizer getirildi. Kendisine "Büyükelçi" unvanı verilen Cengizer, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Salih Mutlu Şen merkeze alındı. Şen'den boşalan bu göreve Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Mehmet Metin Eker atandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ali Rıza Çolak merkeze alınırken, bu göreve Suat Hayri Aka getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Abdülaziz Ünal atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk Korkmaz atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş getirildi.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz ise görevden alındı.