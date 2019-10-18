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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.10.2019 - 01:51, Son Güncelleme:

Atama kararları Resmi Gazete'de

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Atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hızırreis Deniz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Caner Arseven görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Ünüvar atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Salim Özpak getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı.

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı.

 

 

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