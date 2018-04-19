Atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Yıldırım, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül ile Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

Kalkınma Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Dr. Metin Arslan getirildi.