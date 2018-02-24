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    Atama bekleyen öğretmenin korkunç ölümü

    Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN- Davut CAN/DHA
    24.02.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    MANİSA'da sosyal bilgiler öğretmeni olan ancak ataması yapılmayan Hasan Songur (26), çalıştığı fabrikada kontrol etmek istediği plastik enjeksiyon makinesinde sıkışarak öldü.

    Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu Songur, atanamayınca, kardeşi İbrahim Songur ile birlikte 25 gün önce Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik enjeksiyonfabrikada çalışmaya başladı. Hasan Songur, fabrikanın dün gece vardiyasında, bozuk olan 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmaya denedi. Sorunun kaynağını araştırırken aniden çalışınca Hasan Songur'un vücudunun üst kısmı preste sıkıştı.

    Atama bekleyen öğretmenin korkunç ölümü

    Bir kadın işçinin çığlıkları üzerine kardeşi İbrahim Songur, koşarak geldi. Ağabeyini kanlar içinde bulan İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Songur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Hasan Songur için Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi'ndeki Sarabat Camii'nde öğlende tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Songur, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Bir süre ücretli öğretmenlik yapan Hasan Songur'un henüz 25 gün önce, kardeşi İbrahim Songur'un da 15 gün önce işe başladığı belirtildi. Hasan Songur'un, yeni aldığı cep telefonunun parasını ödeyebilmek için fabrikada çalışmaya başladığı ifade edildi.

    Etiketler: Manisa , Öğretmen , Fabrika , son dakika
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