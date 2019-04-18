Atalay Şahinoğlu kimdir?
Atalay Şahinoğlu'nun hayatı ile ilgili bilgiler internette sıkça araştırılan konulardan birini oluşturuyor. Atalay Şahinoğlu, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yurt dışında İngilizce lisans eğitimi gördü. Peki, İstanbul Ticaret Odası eski başkanı Atalay Şahinoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Atalay Şahinoğlu'nun hayatı ile ilgili bazı bilgiler...
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun hayatı ve biyografisi son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Şahinoğlu, 15. ve 16. Dönem Meclis Başkanlığı, 13. ve 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. İşte, Atalay Şahinoğlu'nun hayatı.
ATALAY ŞAHİNOĞLU'NUN HAYATI
Atalay Şahinoğlu, 1939 yılında Trabzon'da doğdu. Şahinoğlu, 1957'de İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Atalay Şahinoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yurtdışında İngilizce lisan eğitimi aldı. Şahinoğlu, 1972-1979 yılları arasında Bozkurt Mensucat'ta Genel Müdürlük, 1985-1987 yılları arasında Hazet Holding'de Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1962-1971 yılları arasında Koç Burroughs AŞ'de iş hayatına atıldı ve bölge müdürlüğü yaptı. İTO'da başkanlık yaptı. Çeşitli sosyal ve sportif amaçlı derneklere ve kulüplere üye bulunan Şahinoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.
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