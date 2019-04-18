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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.04.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Atalay Şahinoğlu, hayatını kaybetti

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Atalay Şahinoğlu, hayatını kaybetti

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu hayatını kaybetti.

Eski İTO Başkanı ve eski Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Şahinoğlu, yaşamını yitirdi. Şahinoğlu, 19 Nisan Cuma günü, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

İTO Meclis Üyeliği’ne 1984 yılında seçilen Atalay Şahinoğlu, 15. ve 16. Dönem Meclis Başkanlığı, 13. ve 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Atalay Şahinoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

"FİKİRLERİ BUNDAN SONRA DA BİZLERE YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Şahinoğlu'nun vefatına ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Atalay Şahinoğlu’nun yaşamı Sultanhamam’dan, holding üst yöneticiliğine (CEO) ve İTO Başkanlığı'na kadar uzanan unutulmaz bir örnektir. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İDTM’nin kuruluşunda imzaları bulunan sayın Şahinoğlu’nun fikirleri bundan sonra da bizlere yol göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği'nden yapılan açıklamada ise, "Onursal başkanımız, iş insanı İstanbul Ticaret Odası eski başkanı, değerli büyüğümüz, Trabzonpark' ın kurucusu Şahinoğlu vefat etmiştir. Çok değerli başkanımıza Allah' tan rahmet, kederli ailesine, hemşehrilerimize, dostlarına sabırlar dileriz." temennileri paylaşıldı.

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