Atalay Filiz davasında kritik gelişme
Üç kişiyi öldürmekle suçlanan ve yargılandığı davalarda hüküm giyen Atalay Filiz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme, Filiz’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları’na sevk edilmesine karar verdi. Hastaneden gelecek rapor, Filiz’in ceza ehliyetinin olup olmadığını ortaya koyacak. Bu arada, Atalay Filiz'in öldürdüğü Göktuğ Demirarslan'ın, cinayetten önce Filiz'e gönderdiği bir e-posta mesajı de dosyaya girdi.
TARİH öğretmeni Fatma Kayıkçı ve Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı öldürmekle suçlanan Atalay Filiz’in bir başka davası da bugün görüldü. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Filiz, başka kişilere ait kimlikler üzerinde sahtecilik yapmakla suçlanıyor.
Anılan dava duruşması öncesi Filiz’in avukatı, müvekkilinin tam teşekküllü bir akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesini talep etmişti. Daha önce benzer yöndeki talepleri geri çeviren mahkeme bu kez talebi kabul etti.
HASTANEYE SEVK EDİLECEK
Mahkeme, Filiz’in, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi. Bu hastanede çıkacak rapor, Filiz’in, ceza ehliyetinin olup olmadığını ortaya koyacak.
DİĞER DOSYALARI DA ETKİLEYEBİLİR
Mahkemenin kararını değerlendiren Atalay Filiz'in avukatı Merve Uçanok, "Atalay Filiz'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında suç tarihi
itibariyle cezai ehliyetinin olup olmadığı değerlendirilmek üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilecek. Filiz ile ilgili dava dosyasına sunduğumuz sağlık raporları, reçeteler, tomografi sonucu vb. deliller ile detaylı olarak anlattığımız psikolojik geçmişinin bu rapor hazırlanırken dikkate alınmasını özellikle talep ettik.
Hastanece düzenlenecek raporun kapsamı yalnızca resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili olacak. Ancak sanığın bu suç kapsamında cezai ehliyetinin yerinde olmadığı ile ilgili bir rapor çıkarsa; bu raporun, yargılandığı diğer dosyaları da etkilemesi mümkün" dedi.
O MESAJ ORTAYA ÇIKTI
Dava dosyasına sunulan dilekçede, önemli bir ayrıntı da yer aldı. Dilekçede, Atalay Filiz tarafından öldürülen Göktuğ Demirarslan, Filiz'e gönderdiği bir e-posta mesajına yer verildi. Söz konusu e-posta'nın tarihi 6 Ocak 2012. Gece 03.29'da atılan e-posta'da şöyle deniyor: Sen nasıl bir ruh hastasısın ki benim videomu filan çekmişsin ve o ara hiçbir problemimiz yoktu. Senin işin gücün yok mu? Ayrıca böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun.
Sana bir abi tavsiyesi, git en yakın akıl hastanesine kendini bir göster. Ciddi akıl sorunların var. Senin, hani yaptıkların normal bir insanın aklından geçecek şeyler değil. Senin gibi bir ruh hastasından herşey beklenir. Eğer ki bir daha bizi rahatsız edecek olursan seninle uğraşırım."
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