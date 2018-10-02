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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
02.10.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

Atalay Filiz davasında kritik gelişme

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Atalay Filiz davasında kritik gelişme

Üç kişiyi öldürmekle suçlanan ve yargılandığı davalarda hüküm giyen Atalay Filiz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme, Filiz’in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları’na sevk edilmesine karar verdi. Hastaneden gelecek rapor, Filiz’in ceza ehliyetinin olup olmadığını ortaya koyacak. Bu arada, Atalay Filiz'in öldürdüğü Göktuğ Demirarslan'ın, cinayetten önce Filiz'e gönderdiği bir e-posta mesajı de dosyaya girdi.

TARİH öğretmeni Fatma Kayıkçı ve Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı öldürmekle suçlanan Atalay Filiz’in bir başka davası da bugün görüldü. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Filiz, başka kişilere ait kimlikler üzerinde sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Anılan dava duruşması öncesi Filiz’in avukatı, müvekkilinin tam teşekküllü bir akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesini talep etmişti. Daha önce benzer yöndeki talepleri geri çeviren mahkeme bu kez talebi kabul etti.

HASTANEYE SEVK EDİLECEK

Mahkeme, Filiz’in, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi. Bu hastanede çıkacak rapor, Filiz’in, ceza ehliyetinin olup olmadığını ortaya koyacak.

DİĞER DOSYALARI DA ETKİLEYEBİLİRAtalay Filiz davasında kritik gelişme

Mahkemenin kararını değerlendiren Atalay Filiz'in avukatı Merve Uçanok, "Atalay Filiz'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında suç tarihi
itibariyle cezai ehliyetinin olup olmadığı değerlendirilmek üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilecek. Filiz ile ilgili dava dosyasına sunduğumuz sağlık raporları, reçeteler, tomografi sonucu vb. deliller ile detaylı olarak anlattığımız psikolojik geçmişinin bu rapor hazırlanırken dikkate alınmasını özellikle talep ettik.

Hastanece düzenlenecek raporun kapsamı yalnızca resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili olacak. Ancak sanığın bu suç kapsamında cezai ehliyetinin yerinde olmadığı ile ilgili bir rapor çıkarsa; bu raporun, yargılandığı diğer dosyaları da etkilemesi mümkün" dedi.

O MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına sunulan dilekçede, önemli bir ayrıntı da yer aldı. Dilekçede, Atalay Filiz tarafından öldürülen Göktuğ Demirarslan, Filiz'e gönderdiği bir e-posta mesajına yer verildi. Söz konusu e-posta'nın tarihi 6 Ocak 2012. Gece 03.29'da atılan e-posta'da şöyle deniyor: Sen nasıl bir ruh hastasısın ki benim videomu filan çekmişsin ve o ara hiçbir problemimiz yoktu. Senin işin gücün yok mu? Ayrıca böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun.

Sana bir abi tavsiyesi, git en yakın akıl hastanesine kendini bir göster. Ciddi akıl sorunların var. Senin, hani yaptıkların normal bir insanın aklından geçecek şeyler değil. Senin gibi bir ruh hastasından herşey beklenir. Eğer ki bir daha bizi rahatsız edecek olursan seninle uğraşırım." 

 AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

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