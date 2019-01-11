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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)
11.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Ataköy’deki 'tente faciası' soruşturması: 4 imama 15’er yıla kadar hapis istemi

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Ataköy’deki 'tente faciası' soruşturması: 4 imama 15’er yıla kadar hapis istemi

İstanbul Ataköy'de 5. Kısım'da Ömer Duruk Cami'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin başlatılan soruşturma 2 yıl sonra tamamlandı. İddianamede, olayın meydana geldiği camide görevli imamlar Adem Karabey ve Faruk Yazar ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’nda görevli olup cenaze namazı kıldırmakla görevli Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Soruşturma kapsamında 3 ayrı bilirkişi raporu alındı. 3 raporda da namazı kıldırmakla görevli şüpheli imamlar Çiçek ve Kavukluoğlu’nun tente sisteminin şerit çekilip kapatılmış olmasına ve çökme riski bulunmasına rağmen cemaati tente altına çağırdıkları gerekçesiyle asli derecede kusurlu, diğer cami imamları Karabey ve Yazar ise tali derecede kusurlu bulundu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 45 KİŞİ YARALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 10 Ocak 2017’de Ataköy 5. Kısım’da bulunan Ömer Duruk Camii’nde kılınan cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin üzerilerine birikmiş olan kar birikintisinin ağırlığı nedeniyle çöktüğü, tentelerin altında bulunan Zihni Ganiç (70), Feruzan Eryürek (69) ve Mustafa Ümit Şengezer’in (46) hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

3 BİLİRKİŞİ RAPORU ALINDI

İddianamede, olayla ilgili 3 ayrı bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor hazırlandığı belirtildi. 24 Nisan 2017 tarihinde alınan bilirkişi raporunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevli olup cenaze namazını kıldırmakla görevli imamlar Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek’in pergola otomatik tente sisteminin belediye ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatılmış olmasına rağmen şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına soktukları, namazı burada kıldırmaları nedeniyle asli derecede kusurlu oldukları ifade edildi.

Ömer Duruk Camii imamı olan şüpheliler Adem Karabey ve Faruk Yazar’ın camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları, tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamaları nedeniyle tali derecede kusurlu oldukları kaydedildi. 29 Nisan 2017 ve 4 Kasım 2018 tarihinde alınan bilirkişi raporlarında da şüpheli imamlar Çiçek ve Kavukluoğlu asli, diğer cami imamları Karabey ve Yazar ise tali derecede kusurlu bulundu.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de yer verildi. Namazı kıldırmakla görevli Şüpheli Mustafa Kavukluoğlu emniyetteki ifadesinde "Öğle namazı sonrası, cenaze namazını kılmak üzere tentenin altına geçtik. Namazı hızlı bir şekilde kıldık. Cenaze namazının ardından cenazeleri cenaze aracına yüklediğimiz sırada birden tenteler çöktü" dedi.

Namazı kıldırmakla görevli diğer şüpheli imam Mustafa Çiçek, "Cemaat içinden birinin cenaze namazını tentenin altında hızlıca tentenin altında kılma teklifini kabul ettik. Namaz sonrasında ise tenteler çöktü" ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheli cami imamı Adem Karabey ifadesinde şunları bellirtti:
"Olay günü saat 10.45’de camiye geldim ve tentelerin üzerinde kar birikintisini fark ettim. Bunun üzerine Bakırköy Belediyesi Fen İşleri biriminde şef olarak görev yapan Kemal diye birini aradım. Bu kişi konuyla ilgilenen kişiye bilgi vereceğini söyledi. Saat 12.09’da belediye başkanının danışmanını arayarak ona bilgi verdim. Bu kişi bir süre sonra bana dönüş yaptı, kar birikintisini temizlemek için geç kalınmış olduğunu ve namazdan sonra yapabileceğini söyledi. Kısa bir süre sonra cemaat toplanmaya başladı. Bunun üzerine anons yaparak cemaatten tente civarından uzak durmalarını istedim. Tentelerin çöktüğünü kamera görüntülerini izlerken fark ettim."

Cami imamı şüpheli Faruk Yazar ise ifadesinde yoğun kar yağışı nedeniyle cami temizlik görevlisinin temizliğe yetişmediğini, bu nedenle belediyeden yardım istediklerini, ancak belediye ekiplerinin gelmediğini, cenaze namazının ardından olayın gerçekleştiğini savundu.

''UYARILAR YAPILMASINA RAĞMEN CEMAATİ TENTE ALTINDA TOPLADILAR''

Savcılık hazırladığı iddianamede kılınan cenaze namazının akabinde cemaatin altında bulunduğu tentenin çöktüğünü belirterek, şüphelilerden Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek’in anonslarla uyarılar yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen cemaati tentelerin altında topladığını vurguladı.

Şüpheliler Adem Karabey ve Faruk Yazar’ın ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı hareket ederek dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettikleri ve bu suretle tipik neticeye neden olduklarının değerlendirildiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheliler Adem Karabey (47), Faruk Yazar (35), Mustafa Çiçek (50) ve Mustafa Kavukoğlu (34) "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Tente tazminatı
Tente tazminatı
Ataköy Camii'nde tente çöktü... Yaralılar var İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine kar biriken tente çatı çöktü. Yaralılar var.
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