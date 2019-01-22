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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR- Alper KORKMAZ/DHA
22.01.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Ataköy’de dehşet! Şarkıcıdan ‘sarhoş’ şarkısını istedi sonra…

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Ataköy'deki istek şarkı çatışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.  Bir barda eğlenen iş adamı ve iki arkadaşı,  "Şarhos" şarkısını istedi. Olumsuz yanıt alan 3 kişi önce şarkıcı sonra bar sahibi ile tartıştı.  Ayrıldıkları bara bir süre sonra gelen iş adamı ve arkadaşı, bar sahibi ile çatıştı. 3 kişi yakın mesafeden birbirlerine kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada bar sahibi  isabet eden 7 kurşunla hayatını kaybetti, iş adamı da göğsünden yaralandı.  İş adamı ve yanındaki arkadaşı tutuklandı.

Olay Bakırköy Ataköy sahilyolunda bulunan bir barda geçtiğimiz hafta salı gecesi meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan işadamı Berat Kırcalı, "kasten yaralama ve tehdit" suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan arkadaşı Bektaş Çam'ı pazartesi akşamı 20.00 sıralarında Silivri Cezaevinden aldı. Yolda bir arkadaşını da alan Berat Kırcalı, onları Bakırköy Ataköy'de bulunan bir bara götürdü.

"SARHOŞ" ŞARKISI REDDEDİLİNCE

Burada eğlenen 3 arkadaş, barda sahne alan şarkıcıdan "Sarhoş" şarkısını istedi. Ancak şarkıcı bu isteği reddetti. Bunun üzerine 3 arkadaş ve şarkıcı arasında tartışma çıktı. Bar sahiplerinin araya girmesiyle olay sakinleşti. Bir süre daha barda kalan 3 arkadaş daha sonra ayrıldı.

20 DAKİKA SONRA GERİ GELDİLER

Berat Kırcalı ve Bektaş Çam yaklaşık 20 dakika sonra tekrar olay yerine tekrar geldi. Burada kendilerini bar sahiplerinden Bülent Kurtuluş karşıladı. Tartışan 3 kişi silahlarını çekti. Çıkan çatışmada Kırcalı göğsünden yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Kurtuluş ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurtuluş hayatını kaybetti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

Olaydan sonra geldikleri lüks ciple olay yerinden kaçan Çam ve Kırcalı, ihbarı alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin giriş çıkışlarını kapatmasıyla birlikte fazla kaçamadı. Osmaniye Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna girdiler. Aşırı kan kaybı yaşayan Kırcalı'yı gören istasyon görevlileri 112'yi aradı. Ambulans görevlilerinin polise haber vermesiyle birlikte Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek Bektaş Çam'ı gözaltına aldı. Göğsünden yaralı Kırcalı ise hastaneye kaldırıldı. 

BİR HAFTA SONRA TUTUKLANDI

Çam, Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak 8 saat önce tahliye olduğu cezaevine geri gönderildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işadamı Kırcalı ise dün taburcu edildi. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Kırcalı ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden bar sahiplerinden Bülent Kurtuluş ise memleketi Muş'ta toprağa verildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada çatışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lüks ciple bar önüne gelen Berat Kırcalı ile Bektaş Çam'ın Bülent Kurtuluşla tartıştığı görülüyor. Tartışma kısa sürede çatışmaya dönüşüyor. 3 kişi yakın mesafeden birbirlerine kurşun yağdırıyor. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Bülent Kurtuluş yaralı olarak uzaklaşıyor. Kırcalı ve Çam'ın bulunduğu cipin uzaklaşmasının hemen ardından Kurtuluş bar önüne gelerek yere yığılıyor.

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