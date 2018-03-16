Ataköy sahiline TOKİ Park geliyor

2010 yılında TOKİ tarafından 49 yıllığına Çelebican AŞ.’den kiralanan ve üzerinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelenin yapılması öngörülen Blumar Projesi, Bakırköy Belediyesi tarafından iki kez mühürlenmiş ve açılan davalar üzerine kiralama işlemi mahkeme tarafından geçen yıl iptal edilmişti.

Söz konusu parsel üzerindeki tarihi Baruthane yapılarının restorasyonunu İBB yapacak. Protokol hükümlerine göre, arazinin dokusunu bozmadan, dokuyu destekleyecek şekilde restoran, kafeterya, sosyal tesisler yapacak olan İBB, tesislerin işletilmesinden elde edilecek geliri TOKİ ile paylaşacak.

Protokol gereği park ve rekreasyon alanının isminde “TOKİ Park” ibaresi yer alacak. Parkın bakım ve idaresi İBB’ye ait olacak.

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