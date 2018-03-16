Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ataköy sahiline TOKİ Park geliyor

    Ataköy sahiline TOKİ Park geliyor

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    16.03.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    Ataköy sahilinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelen yapılması planlanan tarihi Baruthane binalarının bulunduğu 60 bin metrekarelik araziye TOKİ parkı yapılacak. İBB meclisinde onaylanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında imzalanan anlaşmaya göre, arazinin kullanım hakkı 25 yıllığına İBB’ye verildi. Bu alanda park, restoran, kafeterya ve sosyal tesis yapılacak.

    Ataköy sahiline TOKİ Park geliyor2010 yılında TOKİ tarafından 49 yıllığına Çelebican AŞ.’den kiralanan ve üzerinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelenin yapılması öngörülen Blumar Projesi, Bakırköy Belediyesi tarafından iki kez mühürlenmiş ve açılan davalar üzerine kiralama işlemi mahkeme tarafından geçen yıl iptal edilmişti.

    Söz konusu parsel üzerindeki tarihi Baruthane yapılarının restorasyonunu İBB yapacak. Protokol hükümlerine göre, arazinin dokusunu bozmadan, dokuyu destekleyecek şekilde restoran, kafeterya, sosyal tesisler yapacak olan İBB, tesislerin işletilmesinden elde edilecek geliri TOKİ ile paylaşacak.

    Protokol gereği park ve rekreasyon alanının isminde “TOKİ Park” ibaresi yer alacak. Parkın bakım ve idaresi İBB’ye ait olacak.

    Ataköy sahiline TOKİ Park geliyor

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Ataköy , TOKİ , TOKİ Park , İBB , Baruthane , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri