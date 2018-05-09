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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
09.05.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

İstanbul'daki dev arazi için yeni karar

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TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ataköy’de mülkiyeti kendisine ait olan 60 bin metrekarelik Baruthane arazisinin imar planını iptal ederek halka açık park yapmaya karar verdi. Böylece 320 yıl önce barutların üretildiği ve depolandığı yer olarak kullanılmaya başlanan "Baruthane-i Amire" betonlaşmaktan kurtuldu.

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  • Ataköy sahilindeki dev arazi TOKİ Park olacak
  • Ataköy sahilindeki dev arazi TOKİ Park olacak
  • Ataköy sahilindeki dev arazi TOKİ Park olacak
  • Ataköy sahilindeki dev arazi TOKİ Park olacak
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sahil yolunun Ataköy bölümünde yeşil kalmış nadir alanlardan birisi olan gösterilen tarihi Baruthane arazisindeki gayrimenkul projesi, TOKİ tarafından iptal edildi. Mülkiyeti TOKİ’de olan ve 2010 yılında yapılan ihale ile özel sektöre devredilen alanın "TOKİ Park" adıyla halka açık park yapılmasına karar verildi. Alandaki tarihi binaların da restore edilmesi kararlaştırıldı. 

PROJEDE TOKİ VE İBB ORTAKLIĞI

Osmanlı döneminde barutların üretildiği ve depolandığı yer olarak kullanılan "Baruthane-i Amire", günübirlik turizm alanı ilan edildi. İmar çalışması 1991 yılında yapılan arazi, 2010 yılında ihale edilerek proje karşılığında özel sektöre devredildi. İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazi TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ortaklığıyla hayata geçirilecek. 564 ada 160 parselde bulunan, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrilen alandaki çalışmalar için İBB ile TOKİ arasında protokol de imzalandı. İBB, 25 yıllığına kiraladığı arazide restoran ve sosyal tesisler açacak. Ayrıca park ve rekreasyon alanı TOKİ Park olarak isimlendirilecek. Parkın idaresi de belediyeye ait olacak.

320 YILLIK TARİH

1698 yılında başlayan Bakırköy Baruthanesi’nin inşaatı, 1700 yılında tamamlandı. Aynı yıl üretime başladıktan sonra diğer baruthaneler arasında özel bir yer edinen Bakırköy Baruthanesi, etkinliğini yitirene kadar Baruthane-i Amire unvanını korudu. İstanbul Baruthanesi olarak da bilinen bu baruthane, 1725 yılında bir yangın geçirdi.

Daha sonra onarılarak faaliyetini yeniden sürdürdü. Bakırköy Baruthanesi kurulurken su gücünden yararlanılmak istenildi ancak buradaki su, çarkları döndürmeye yeterli olmadığından baruthane hayvan gücüyle önce Baruthane Nazırlığı’na, sonrasında ise Tophane-i Amireye bağlandı. Cumhuriyet döneminde Askeri Fabrikalar İdaresine geçen baruthane, 1955te Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredildi. Arazi daha sonra Türkiye Emlak Bankası'na satıldı. Son olarak mülkiyeti TOKİ’de olan 60 bin metrekarelik dev alanın, üzerinde yükselecek inşaat projesi iptal edilerek park olarak kullanılmasına karar verildi.

DEVLET YÖNETİCİLERİ KAHVE İÇER, BARUT FABRİKASINI İZLERDİ

320 yıl önce kullanılmaya başlanan alanın içerisinde Osmanlı döneminden kalan yapılar da bulunuyor. Bunlardan birisi olan Ataköy Kulesi’nin terasına çıkış bölümüne yazılan yazıda, "Ataköy Kulesi Sultan Murat zamanında padişahlığa ait olan barut fabrikasını izlemek gayesi ile yapılmıştır. Sultan buradaki çalışmaları özellikle kendisi kontrol eder ve bu terasta sık sık kahve içerdi" ifadeleri yer alıyor.

İstanbuldaki dev arazi için yeni karar

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