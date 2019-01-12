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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
12.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Atakan yardım eli bekliyor! Eğer ilik nakli olmazsa...

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Atakan yardım eli bekliyor! Eğer ilik nakli olmazsa...

İZMİR’de, Dokuz Eylül Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür (22), yaklaşık 1,5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığıyla mücadele ediyor. İlik nakli yapılmaması durumunda, doktorlarının en fazla 3 ay ömür biçtiği Gür, kemoterapi tedavisi gördüğü sırada, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi nedeniyle bilincini yitirdi. 17 gün boyunca uyutulmasının ardından kendine geldiğinde konuşma ve duyma yetilerinin yanı sıra, hafızasını da kaybeden Gür’ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısı yaptı.

İzmir’de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 1.5 sene önce öksürük ve halsizlik şikayetleri nedeniyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür’e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu’na danıştı.

Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından lösemi teşhisi konuldu. Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisi’nde, yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü.

Gür, tedavilere cevap verdi ancak 2018’in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Doktorların 3 ay ömür biçtiği Gür’ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. 

AİLESİ, KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Atakan’ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, oğlunun hastalığını öğrendiği günlerde sınavları olduğu gerekçesiyle tedavisini ertelemek istediğini dile getirerek, "Kendisi çok bilinçli, Murat hoca tedavinin derslerden daha önemli olduğunu söyleyince kabul etti. İlk başlarda dışarıdan tedavi görüyordu. Aynı zamanda okula da devam ediyordu ve morali yerindeydi. Ancak daha sonrasında nöbet geçirip bilincini kaybedince her şey değişti.

Yeni doğmuş çocuk gibi oldu. Duymamaya ve konuşmamaya başladı. Hafızasını kaybetti. Yeni yeni konuşmaya başladığında bana "Sen kimsin", "Hastanede ne yapıyoruz" gibi sorular sormaya başladı. Şimdi iyileşmesi için acilen ilik nakli olması gerekiyor. Herkesten rica ediyorum, kök hücre bağışında bulunsunlar. Bunların hepsini birlikte aşalım" dedi.

Ağabeyi Gürkan Gür ise, kardeşinin iyi İngilizce bilen ve müzikle çok ilgili biri olduğunu belirterek, "Kendisi aynı zamanda bateri çalıyordu. Çok aktif bir çocuktu. Hayatta kalması için tek beklentimiz ilik nakli olması, herkesten yardım bekliyoruz" dedi. Baba Erdal Gür de, tüm Türkiye’ye kök hücre bağışında bulunmaları için çağrı yaptı.

'İLİK NAKLİ OLMAZSA 3 AY ÖMRÜ KALDI'

Atakan’la ilgilenen Uzman Dr. Fatma Keklik Karadağ, ilik nakli olmaması durumunda teorik olarak Gür’ün 3 aylık ömrünün kaldığını belirterek, "Şu anda Atakan tedaviye cevap vermiyor. İlik nakli olması gerekiyor. Hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında tekrar kemoterapi tedavisine başlandı. İşitme yetisinin kaybının kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Onun için bir şeyler yapmak adına az zaman var" dedi.

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