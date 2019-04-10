ATAK’a yerli top geliyor
ATAK helikopterinde kullanılan ve yurtdışından tedarik edilen 20 milimetre (mm) burun topu, yerli imkânlarla üretilecek.
Proje kapsamında 30 ay içinde 4 adet prototip tamamlandıktan sonra seri üretim süreci başlayacak. Sistem farklı kara, hava ve deniz platformlarında da kullanılacak. TUSAŞ tarafından üretimi yapılan ve Pakistan’la imzalanan ihracat sözleşmesinin ardından Latin Amerika ülkelerinin de dikkatini çeken Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK’ın 20 mm burun topu yerlileştiriliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, ‘Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı’ içerisinde yer alan ‘20 mm Top Geliştirilmesi Projesi’ için TR Mekatronik Sistemler AŞ ile sözleşme imzaladı. Proje kapsamında, 20 mm burun topunun tüm kritik alt sistem ve bileşenleri yurtiçi imkânlarla tasarlandıktan sonra dört adet prototip geliştirilecek.
Kalifikasyon faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından platform entegrasyon doğrulaması yapılacak ve ihtiyaç adetleri doğrultusunda seri üretim süreci başlayacak. Tasarım ve prototip üretim süreci toplam 30 ay olarak planlanırken, seri üretime geçilmesinin ardından sistem farklı kara, hava ve deniz platformlarında da kullanılacak.
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