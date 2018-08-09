'Atak' yaptı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), ATAK helikopterlerinin azami kalkış ağırlığının artırılmasına karar verdi.
SSİK toplantısında toplam bedeli 13.5 milyar TL olan savunma projeleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantıda ATAK helikopterlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili önemli kararlar alındı. Buna göre, Pakistan’a 30 adet satışı yapılacak olan ATAK’ların azami kalkış ağırlığı daha etkin hale getirilecek. ATAK helikopterlerinin faydalı yük ağırlığı da artacak. Böylelikle ATAK helikopteri bir uçuşta daha fazla mühimmat taşıyabilecek.
Toplantıda, Jandarma Genel Komutanlığı’nın kullanması için 6 adet İnsansız Hava Aracı ANKA alımına da karar verildi. Güvenlik birimleri, ANKA’yı keşif, gözetleme, hedeflerin teşhisi, tanımlama ve takip için kullanıyor. ANKA 30 bin feet yükseklikte ve 24 saat havada kalabiliyor. Toplantıda, güvenlik güçlerinin kullanımı için yeni Jammer (elektronik karıştırıcı sistemler) alımı da kararlaştırıldı. Erdoğan’ın toplantıda, Mehmetçik’in kullandığı radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonunun yapılması için talimat verdiği de öğrenildi.
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