Ata Demirer'in kendini kıyasladığı bir isim var mı?

'CEM YILMAZ, ŞENER ŞEN VE METİN AKPINAR...'

CNN TÜRK'te 'Buket Aydın ile 40' programına konuk olan Ata Demirer, "Kendinizi kıyasladığınız bir isim var mı? sorusuna yanıt verdi. Cem Yılmaz'ın kendi için hep bir kota, belirleyici bir zeka ve kalite olduğuna vurgu yapan Demirer, işini yaparken onu hep çok ciddiye aldığını söyledi. Özendiği isimleri de açıklayan Demirer, "Özendiğim biri varsa eğer o da Şener Şen ve Metin Akpınar. Şener Şen'in filmografisine hayranım, keşke öyle bir imkanımız olsa. O Ertem Eğilmez ve Arzu Film'ler kolay çekilmiyor. İşte o ana akım damarı devam ettirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'ARAMIZDA REKABET YOK'

Aydın'ın "Aranızda bir rakabet var mı?" sorusuna Demirer, "Aramızda bir rekabet yok, bir süre sonra kendinle rekabet etmeye başlıyorsun. Kendini geliştirmeye çalışıyorsun. İlk başlarda Cem Yılmaz tabii ki benim için idoldü. Onun gibi şaka yapabilmek, seri şaka yapabilmek, o kadar saat sahnede kalabilmek hep belirleyici bir şeydi. Çok yetenekli bir adam, özel biri. Ama kendi içine dönmeye başladığında sen farklılıklarını hissediyorsun. Ben müzikal bir komedyenim. Mukallit yeteneklerim var. Bütün anlattığım öyküleri, içine girip çıkıp oynuyorum. Öyküyü anlatırken aynı anda 3-5 kişiyi oynayabiliyorum. Benim özelliklerim farklı. O farklılığı hissedince bir nevi kendimle barıştım. Ama yine de hem sinemada hem sahnede Cem benim için bir standarttır." değerlendirmesinde bulundu.

'KIYASLANMAMIZI DOĞRU BULUYORUM'

Demirer, Yılmaz ile kıyaslanmalarını doğru bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kıyaslanmamızı doğru buluyorum. Evet, böyle olması lazım. İşin doğasında bu var. Yanlış değil ama teknik olarak doğru buluyorum. Tabii ki yanlış aslında ama işin doğası böyle. O yüzden kabul ediyorum diyeyim."

ATA DEMİRER APOLİTİK Mİ? 40'TA YANIT VERDİ

Ata Demirer, Buket Aydın'ın "Apolitik olduğunuzu söylüyorlar, apolitik misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kabarede siyaset olmalı. Kabare sosyal hiciv içeren bir kalıptır. Ama tek başınıza çıktığınız bir sahnede size kimse 'Şunu söyle ya da bunu söyle' dememeli. Tamamen malt, tamamen saf bir mizah için çıkıyorsunuz ve karşınızdakini dağıtmak için çıkıyorsunuz. O da diyor ki 'Dağıldım, güldüm, eğlendim.' Onu nasıl güldüreceğimi kalıplar içerisine sokarsam güldüremem. Benim güldüğüm şeyler olmalı, ben siyasete gülmüyorum. Ama bu demek değil ki filmde, yerin geldiğinde kullanmıyor değilim. Kullandık da. Eyvah Eyvah filminde örnekleri de var. Kibarlık çerçevesinde hiciv yapabilirsin ama sahnede bunu yapmak mecburiyetinde değilsin. Öyle bir kalıp yok. Eleştiriler başımızın üstüne. Ama yapmak içimden gelmiyor. Kabare olsaydı yapmak isterdim. Siz, ben, biri diyelim ki tiyatro kurduk, Ne Güzel 2018'ler diye bir oyun oynuyoruz, 2018'deki haberlerden bahsediyorken bugünkü siyasi konjektörde olmalı ama stand-up böyle bir şey değil diyorum. Ferhangi Şeyler tek kişilik oyundur, Cebimde Kelimeler oyundur. Stand-up oyun değildir. Bu şakaları çıkarıyorum, bunu koyuyorum diye her hafta farklı 11'le çıkabilirsiniz. Yaşanmış öykü, anı ister. Bir ara gelin, Ata Demirer Gazinosu yapıyorum, içinde de var."