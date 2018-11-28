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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Ata Demirer'in kendini kıyasladığı bir isim var mı?

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Ata Demirer'in kendini kıyasladığı bir isim var mı?

Ünlü oyuncu, komedyen ve senarist Ata Demirer, kendisiyle kıyaslanan isimler hakkında konuştu. Demirer, "Cem Yılmaz benim için hep bir kotadır. Belirleyici bir zeka ve kalitedir. İşimi yaparken onu hep çok ciddiye alırım. Özendiğim biri varsa eğer o da Şener Şen ve Metin Akpınar" dedi.

'CEM YILMAZ, ŞENER ŞEN VE METİN AKPINAR...'

CNN TÜRK'te 'Buket Aydın ile 40' programına konuk olan Ata Demirer, "Kendinizi kıyasladığınız bir isim var mı? sorusuna yanıt verdi. Cem Yılmaz'ın kendi için hep bir kota, belirleyici bir zeka ve kalite olduğuna vurgu yapan Demirer, işini yaparken onu hep çok ciddiye aldığını söyledi. Özendiği isimleri de açıklayan Demirer, "Özendiğim biri varsa eğer o da Şener Şen ve Metin Akpınar. Şener Şen'in filmografisine hayranım, keşke öyle bir imkanımız olsa. O Ertem Eğilmez ve Arzu Film'ler kolay çekilmiyor. İşte o ana akım damarı devam ettirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'ARAMIZDA REKABET YOK'

Aydın'ın "Aranızda bir rakabet var mı?" sorusuna Demirer, "Aramızda bir rekabet yok, bir süre sonra kendinle rekabet etmeye başlıyorsun. Kendini geliştirmeye çalışıyorsun. İlk başlarda Cem Yılmaz tabii ki benim için idoldü. Onun gibi şaka yapabilmek, seri şaka yapabilmek, o kadar saat sahnede kalabilmek hep belirleyici bir şeydi. Çok yetenekli bir adam, özel biri. Ama kendi içine dönmeye başladığında sen farklılıklarını hissediyorsun. Ben müzikal bir komedyenim. Mukallit yeteneklerim var. Bütün anlattığım öyküleri, içine girip çıkıp oynuyorum. Öyküyü anlatırken aynı anda 3-5 kişiyi oynayabiliyorum. Benim özelliklerim farklı. O farklılığı hissedince bir nevi kendimle barıştım. Ama yine de hem sinemada hem sahnede Cem benim için bir standarttır." değerlendirmesinde bulundu.

'KIYASLANMAMIZI DOĞRU BULUYORUM'

Demirer, Yılmaz ile kıyaslanmalarını doğru bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kıyaslanmamızı doğru buluyorum. Evet, böyle olması lazım. İşin doğasında bu var. Yanlış değil ama teknik olarak doğru buluyorum. Tabii ki yanlış aslında ama işin doğası böyle. O yüzden kabul ediyorum diyeyim."

Ata Demirer'in kendini kıyasladığı bir isim var mı?
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ATA DEMİRER APOLİTİK Mİ? 40'TA YANIT VERDİ

Ata Demirer, Buket Aydın'ın "Apolitik olduğunuzu söylüyorlar, apolitik misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kabarede siyaset olmalı. Kabare sosyal hiciv içeren bir kalıptır. Ama tek başınıza çıktığınız bir sahnede size kimse 'Şunu söyle ya da bunu söyle' dememeli. Tamamen malt, tamamen saf bir mizah için çıkıyorsunuz ve karşınızdakini dağıtmak için çıkıyorsunuz. O da diyor ki 'Dağıldım, güldüm, eğlendim.' Onu nasıl güldüreceğimi kalıplar içerisine sokarsam güldüremem. Benim güldüğüm şeyler olmalı, ben siyasete gülmüyorum. Ama bu demek değil ki filmde, yerin geldiğinde kullanmıyor değilim. Kullandık da. Eyvah Eyvah filminde örnekleri de var. Kibarlık çerçevesinde hiciv yapabilirsin ama sahnede bunu yapmak mecburiyetinde değilsin. Öyle bir kalıp yok. Eleştiriler başımızın üstüne. Ama yapmak içimden gelmiyor. Kabare olsaydı yapmak isterdim. Siz, ben, biri diyelim ki tiyatro kurduk, Ne Güzel 2018'ler diye bir oyun oynuyoruz, 2018'deki haberlerden bahsediyorken bugünkü siyasi konjektörde olmalı ama stand-up böyle bir şey değil diyorum. Ferhangi Şeyler tek kişilik oyundur, Cebimde Kelimeler oyundur. Stand-up oyun değildir. Bu şakaları çıkarıyorum, bunu koyuyorum diye her hafta farklı 11'le çıkabilirsiniz. Yaşanmış öykü, anı ister. Bir ara gelin, Ata Demirer Gazinosu yapıyorum, içinde de var."

Ata Demirer apolitik mi? 40'ta yanıt verdi
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