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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.08.2019 - 21:50, Son Güncelleme:

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonucu sorgulama

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ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonucu sorgulama

27 Temmuz'da gerçekleşen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç ders sınavında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Adaylar sınav sonuçlarına kullanıcı adı ve şifreleri ile beraber erişim sağlayacaklar. Peki, ATA AÖF üç ders sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Mezuniyet için en fazla üç dersi bulunan öğrencilerin katılım sağladığı ATA AÖF üç der sınav sonuçları, üniversitenin internet sitesinde 2 Ağustos 2019 tarihinde duyuruldu. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, sınava yönelik itirazların 06 Ağustos 2019 Salı gününe kadar yapılacağı belirtildi. Peki, sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte, ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı.

ATA AÖF üç ders sınava giren öğrenciler, mezuniyet üç ders sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler, sonuçlarını kullanıcı adı ve şifeleri ile görüntüleyecekler.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, üniversitenin internet adresinden, Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 06 Ağustos 2019 Salı günü saat 17:00'a kadar iletecekler.u tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

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