ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
27 Temmuz'da gerçekleşen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç ders sınavında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Adaylar sınav sonuçlarına kullanıcı adı ve şifreleri ile beraber erişim sağlayacaklar. Peki, ATA AÖF üç ders sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Mezuniyet için en fazla üç dersi bulunan öğrencilerin katılım sağladığı ATA AÖF üç der sınav sonuçları, üniversitenin internet sitesinde 2 Ağustos 2019 tarihinde duyuruldu. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, sınava yönelik itirazların 06 Ağustos 2019 Salı gününe kadar yapılacağı belirtildi. Peki, sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte, ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı.
ATA AÖF üç ders sınava giren öğrenciler, mezuniyet üç ders sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler, sonuçlarını kullanıcı adı ve şifeleri ile görüntüleyecekler.
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, üniversitenin internet adresinden, Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 06 Ağustos 2019 Salı günü saat 17:00'a kadar iletecekler.u tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.
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