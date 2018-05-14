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    ATA AÖF soruları ve cevapları yayımlandı - Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

    12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavının soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi’nin resmi sayfası üzerinden soru ve cevapları görüntüleme fırsatı bulan öğrenciler, şimdi ATA AÖF sonuç tarihini sorguluyor. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize soruları ve cevapları yayımlandı. Atatürk Üniversitesi'nin resmi sitesinden yapılan duyuruda açıköğretim fakültesi sınav soru ve cevaplarının erişime açıldığı duyuruldu. Yapılan duyuruda;Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vize soruları ve cevapları yayımlandı. Atatürk Üniversitesi'nin resmi sitesinden yapılan duyuruda açıköğretim fakültesi sınav soru ve cevaplarının erişime açıldığı duyuruldu. Yapılan duyuruda;

    "2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır. Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

    Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme,  gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.  

    İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.
    Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

    Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

    Not: Soru itirazları 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 23:59 a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

    ATA AÖF 12-13 MAYIS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 

    ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında net tarih yok. Sonuçların 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sonuçları açıklandığı günden itibaren aksam.com.tr sayfalarından öğrenilebilecek.

    Etiketler: ATA AÖF soruları ve cevapları , gündem
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