ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? 2018-2019 AÖF takvimi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA - AÖF) ara sınav oturumları bugün tamamlanacak. Sınav stresini geride bırakan adaylar şimdi ATA AÖF soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 1-2 Aralık tarihli ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Atatürk Üniversitesi AÖF ara sınav soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. Alacakları notlara dair öngörüde bulunmak isteyen açıköğretim öğrencileri, Atatürk Üniversitesi’nin soru-cevap duyurusuna odaklanmış durumda. Peki, ATA AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
AÖF soru ve cevapları " https://obs.atauni.edu.tr/" internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1-2 Aralık tarihli AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçlarının açıkalanacağı tarih henüz netleşmedi. Önceki dönemlerde olduğu gibi sınav sonuçlarının on beş gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
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