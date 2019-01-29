ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi final sonuçları için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sorular-cevapların erişime açılması ardından AÖF sonuçları için de beklentiler arttı. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 19-20 Ocak tarihlerinde dört oturumlu olarak gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 88 sınav merkezinde yaptı. Güz Dönemi Final Sınavına toplam üç oturumda; 7 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 28 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 203 bin 101 öğrenci katıldı. Güz dönemini tamamlayan açıköğretimliler, şimdi AÖF sonuç tarihini araştırıyor. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Atatürk Üniversitesi ‘nden bir hafta önce gerçekleşen Anadolu Üniversitesi’nin AÖF sınavı sonuçları, 24 Ocak’ta açıklanmıştı.
BAHAR DÖNEMİYLE İLGİLİ BİLGİLER
Bahar yarıyılı kayıtları 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Bahar dönemi ara sınavı 23-24 Mart, yarıyıl sonu sınavı 11-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
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