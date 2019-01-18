ATA AÖF sınavı yarın saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF sınavı yarın saat kaçta sorusunun yanıtı, Atatürk Üniversitesi'nde açıköğretim öğrenimi gören öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 19 - 20 Ocak tarihlerinde yapılacak olan güz dönemi final sınavları için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınavın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, ATA AÖF sınavı yarın saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF güz dönemi final sınavları için beklenen tarih geldi ve öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. 19 - 20 Ocak tarihlerinde yapılacak olan ATA AÖF güz dönemi final oturumlarının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, ATA AÖF sınavı yarın saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 19 - 20 Ocak 2019 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme sınavı ise 23 - 24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF SINAVI SAAT KAÇTA? KAÇ SAAT SÜRECEK?
19 Ocak Cumartesi ve 20 Ocak Pazar günlerinde 09.30'da başlayacak olan sınav, her bir oturum için 30 dakika sürecek. Öğrenciler, gün içerisine yayılan derslerden sınavlara katılım sağlayacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, sınav girşi belgesine erişim sağlayabiliyor.
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