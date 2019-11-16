ATA AÖF sÄ±navÄ± saat kaçta? SÄ±nav kaç dakika sürüyor?
ATA AÃ–F sÄ±navÄ±nÄ±n ilki bugÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Åžimdi gÃ¶zler 17 KasÄ±m'da yapÄ±lacak sÄ±nava Ã§evrildi. Peki ATA AÃ–F sÄ±navÄ± kaÃ§ dakika sÃ¼rÃ¼yor? Ä°ÅŸte sÄ±nav hakkÄ±nda merak edilen detaylardan bazÄ±larÄ±
AtatÃ¼rk Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi ya da diÄŸer adÄ±yla ATA-AÃ–F'de sÄ±nav heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor.ÂATA AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi vize sÄ±navlarÄ± iÃ§in beklenen gÃ¼n geldi. 16-17 KasÄ±m 2019 tarihlerinde yapÄ±lacak olan Ara SÄ±navÄ± (vize) iÃ§in giriÅŸ belgeleri, yakÄ±n zaman Ã¶nce eriÅŸime aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–ÄŸrenciler ÅŸimi ise sÄ±navda ter dÃ¶kecek. Ä°ÅŸte, ATA AÃ–F vize sÄ±navlarÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lar.
ATA AÃ–F'te TÃ¼m dersler iÃ§in sÄ±nav sÃ¼resi 30 dakikadÄ±r. Blok uygulama dersleri hariÃ§, diÄŸer derslerde ders baÅŸarÄ± notuna ara sÄ±nav puanÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ± %30, yarÄ±yÄ±l/yÄ±lsonu/bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±nav puanÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ± %70â€™tir. SÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesinde dÃ¶rt yanlÄ±ÅŸ cevap bir doÄŸru cevabÄ± gÃ¶tÃ¼rmektedir.
SINAV SAAT KAÃ‡TA?
ATA AÃ–F GÃ¼z DÃ¶nemi Ara (Vize) SÄ±navÄ±, giriÅŸ belgeleri yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–ÄŸrenciler, sÄ±nav giriÅŸ saatini giriÅŸ belgelerine ulaÅŸarak Ã¶ÄŸrenebilir.Â ATA AÃ–F sÄ±nav saatleri, sÄ±nav giriÅŸ belgeleri Ã¼zerinde yer alÄ±yor.Â
SÄ±nava girerken yanÄ±nÄ±zda OBS Ã¼zerinden alacaÄŸÄ±nÄ±z SÄ±nav GiriÅŸ Belgesi, FotoÄŸraflÄ± ve OnaylÄ± Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik KartÄ±, NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ±, SÃ¼resi GeÃ§erli Pasaport, SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgesi) ile yumuÅŸak uÃ§lu kurÅŸun kalem ve silgi bulundurmanÄ±z gerekmektedir.
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle