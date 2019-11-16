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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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16.11.2019 - 14:38, Son GÃ¼ncelleme:

ATA AÖF sÄ±navÄ± saat kaçta? SÄ±nav kaç dakika sürüyor?

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ATA AÖF sÄ±navÄ± saat kaçta? SÄ±nav kaç dakika sürüyor?

ATA AÃ–F sÄ±navÄ±nÄ±n ilki bugÃ¼n yapÄ±ldÄ±. Åžimdi gÃ¶zler 17 KasÄ±m'da yapÄ±lacak sÄ±nava Ã§evrildi. Peki ATA AÃ–F sÄ±navÄ± kaÃ§ dakika sÃ¼rÃ¼yor? Ä°ÅŸte sÄ±nav hakkÄ±nda merak edilen detaylardan bazÄ±larÄ±

AtatÃ¼rk Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi ya da diÄŸer adÄ±yla ATA-AÃ–F'de sÄ±nav heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor.ÂATA AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi vize sÄ±navlarÄ± iÃ§in beklenen gÃ¼n geldi. 16-17 KasÄ±m 2019 tarihlerinde yapÄ±lacak olan Ara SÄ±navÄ± (vize) iÃ§in giriÅŸ belgeleri, yakÄ±n zaman Ã¶nce eriÅŸime aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–ÄŸrenciler ÅŸimi ise sÄ±navda ter dÃ¶kecek. Ä°ÅŸte, ATA AÃ–F vize sÄ±navlarÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lar.

ATA AÃ–F'te TÃ¼m dersler iÃ§in sÄ±nav sÃ¼resi 30 dakikadÄ±r. Blok uygulama dersleri hariÃ§, diÄŸer derslerde ders baÅŸarÄ± notuna ara sÄ±nav puanÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ± %30, yarÄ±yÄ±l/yÄ±lsonu/bÃ¼tÃ¼nleme sÄ±nav puanÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ± %70â€™tir. SÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesinde dÃ¶rt yanlÄ±ÅŸ cevap bir doÄŸru cevabÄ± gÃ¶tÃ¼rmektedir.

SINAV SAAT KAÃ‡TA?

ATA AÃ–F GÃ¼z DÃ¶nemi Ara (Vize) SÄ±navÄ±, giriÅŸ belgeleri yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–ÄŸrenciler, sÄ±nav giriÅŸ saatini giriÅŸ belgelerine ulaÅŸarak Ã¶ÄŸrenebilir.Â ATA AÃ–F sÄ±nav saatleri, sÄ±nav giriÅŸ belgeleri Ã¼zerinde yer alÄ±yor.Â 

SINAVA GÄ°RERKEN DÄ°KKAT

SÄ±nava girerken yanÄ±nÄ±zda OBS Ã¼zerinden alacaÄŸÄ±nÄ±z SÄ±nav GiriÅŸ Belgesi, FotoÄŸraflÄ± ve OnaylÄ± Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik KartÄ±, NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ±, SÃ¼resi GeÃ§erli Pasaport, SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgesi) ile yumuÅŸak uÃ§lu kurÅŸun kalem ve silgi bulundurmanÄ±z gerekmektedir.

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