ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? ATA AÖF sınavı kaç dakika?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ya da diğer adıyla ATA-AÖF'de sınav heyecanı başlıyor. ATA-AÖF'te eğitim gören binlerce öğrenci, 16-17 Kasım'da 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi vize sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavları için beklenen gün geldi. 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan Ara Sınavı (vize) için giriş belgeleri, yakın zaman önce erişime açılmıştı. Öğrenciler şimi ise sınavda ter dökecek. İşte, ATA AÖF vize sınavları hakkında ayrıntılar...
ATA AÖF'te Tüm dersler için sınav süresi 30 dakikadır. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
SINAV SAAT KAÇTA?
ATA AÖF Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı, giriş belgeleri yayımlanmıştır. Öğrenciler, sınav giriş saatini giriş belgelerine ulaşarak öğrenebilir.
Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
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