ATA AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 28 29 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Sınavın ikinci oturumu için bekleyiş devam ederken ATA AÖF sonuçları öğrencilerin gündeminde yer aldı. Sınavda kendilerine yöneltilen sorulara yanıt arayan öğrenciler, şimdi sonuçlarını beklemeye başladı. Netleri hakkında bilgi sahibi olmak adına araştırma yapanların bir diğer gündem konusu da ATA AÖF final sınavı cevap anahtarı oldu. Peki, ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında detaylar.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF güz dönemi final soru ve cevapları yayımlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları üniversite tarafından açıklanmadı. ATA AÖF sınavının sonuçları, geçtiğimiz sınav dönemlerinde olduğu gibi kurumun 14 gün içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla sınav sonuçlarının 12 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor.

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA SINAVLARIN KATKISI NE KADAR?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.