ATA AÖF sınav sonuçları o tarihte mi açıklanacak? İşte, o detaylar
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Sınava dair soru ve cevaplarına yayımlanmasının ardından ATA AÖF sınav sonuçları açıklamasını sorgulamaya başlayan vatandaşlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan açıklamalara odaklandı. Peki, ATA AÖF vize sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bahar dönemi vize sınavını 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), bu sınavın ardından soruları ve cevapları erişime açmıştı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23-24 Mart tarih aralığında gerçekleştirilen ATA AÖF sınavı için gözler sonuç açıklama ekranına çevrildi. Son sınavın sonucu 11 gün içerisinde açıklayan ATA AÖF'ün, bu bilgilere göre 4 Nisan tarihinde sonuçları erişime açması bekleniyor.
Bahar yarıyılı Final Sınavı için Sınav Merkezi tercihi, 07.04.2019 Pazar günü saat 23:59’a kadar öğrenci sistemi üzerinden alınacak.
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