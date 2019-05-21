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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

11-12 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ATA AÖF sınavının sonuçları, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Okumakta oldukları bölümlerden sınava giren ve sonuçları için beklentilerini sürdüren adaylar, ATA AÖF sınav sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ATA AÖF sınav sonuçları, bahar dönemi yarıyıl final sınavına giren öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden 10 gün geçmesiyle birlikte sonuçları sorgulamaya başlayan adaylar, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeye başladı. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınavının sonuçları, geçtiğimiz sınav dönemlerinde olduğu gibi kurumun 14 gün içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bu bağlamda sonuçların 24 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanacağı söylenebilir.

Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MEZUNİYET NOT ORTALAMASI NASIL BELİRLENİR?

Mezuniyet not ortalaması hesaplanırken ilk olarak alınan dersin harf notunun sayısal karşılığıyla o dersin kredisi çarpılır. Daha sonra tüm dersler için oluşan notlar genel krediye bölünür.

 

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