ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
11-12 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ATA AÖF sınavının sonuçları, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Okumakta oldukları bölümlerden sınava giren ve sonuçları için beklentilerini sürdüren adaylar, ATA AÖF sınav sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ATA AÖF sınav sonuçları, bahar dönemi yarıyıl final sınavına giren öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden 10 gün geçmesiyle birlikte sonuçları sorgulamaya başlayan adaylar, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeye başladı. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınavının sonuçları, geçtiğimiz sınav dönemlerinde olduğu gibi kurumun 14 gün içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bu bağlamda sonuçların 24 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanacağı söylenebilir.
Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
MEZUNİYET NOT ORTALAMASI NASIL BELİRLENİR?
Mezuniyet not ortalaması hesaplanırken ilk olarak alınan dersin harf notunun sayısal karşılığıyla o dersin kredisi çarpılır. Daha sonra tüm dersler için oluşan notlar genel krediye bölünür.
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