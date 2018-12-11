ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 hafta detayı
ATA AÖF sınav sonuçları, 1-2 Aralık tarihlerinde ikamet ettikleri illere yakın bir konumda sınava giren birçok kişinin gündeminde yer aldı. Birçok farklı bölümden sınav düzenleyen ATA AÖF, değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından sonuç bilgilerini kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında Atatürk Üniversitesi'nden bazı bilgiler
ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesiyle birlikte kurumun resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçları için araştırmalarına başlayan birçok kişi, sonuç açıklama sayfasına kilitlendi. Peki, ATA AÖF ara sınav vize sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Atatürk Üniversitesi tarafından 1-2 Aralık tarihinde organize edilen ATA AÖF vize sınavının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize sınavı sonuçları, en geç 2 hafta içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yayımlanıyor. Buna göre ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 16 Aralık Pazar günü yayımlanacağı söylenebilir.
SORULARA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLİR?
Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından sonraki 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Adı geçen düzenlemede:
“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.
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