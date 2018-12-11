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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 hafta detayı

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 hafta detayı

ATA AÖF sınav sonuçları, 1-2 Aralık tarihlerinde ikamet ettikleri illere yakın bir konumda sınava giren birçok kişinin gündeminde yer aldı. Birçok farklı bölümden sınav düzenleyen ATA AÖF, değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından sonuç bilgilerini kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında Atatürk Üniversitesi'nden bazı bilgiler

ATA AÖF sınav sonuçları için geri  sayım başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesiyle birlikte kurumun resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçları için araştırmalarına başlayan birçok kişi, sonuç açıklama sayfasına kilitlendi. Peki, ATA AÖF ara sınav vize sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Atatürk Üniversitesi tarafından 1-2 Aralık tarihinde organize edilen ATA AÖF vize sınavının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize sınavı sonuçları, en geç 2 hafta içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yayımlanıyor. Buna göre ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 16 Aralık Pazar günü yayımlanacağı söylenebilir.

SORULARA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLİR?

Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından sonraki 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

 

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