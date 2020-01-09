ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF final sınav sonuçları, ikamet ettikleri illere yakın bir konumda sınava giren birçok kişinin gündeminde yer aldı. Birçok farklı bölümden sınav düzenleyen ATA AÖF, değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından sonuç bilgilerini kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. İşte, ATA AÖF final sonuçları hakkında ayrıntılar...

ATA AÖF sınav sonuçları üniversite tarafından açıklanmadı. ATA AÖF sınavının sonuçları, geçtiğimiz sınav dönemlerinde olduğu gibi kurumun 14 gün içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

Dolayısıyla sınav sonuçlarının 12 Ocak tarihinde açıklanması tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.