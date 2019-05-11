ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli mi? Bütünleme sınavı ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri bahar dönemi final oturumlarını tamamlamaya hazırlanıyor. ATA AÖF bahar dönemi final sınavı, 11-12 Mayıs tarihlerinde bitmiş olacak. İlk oturumları geride bırakan öğrenciler şimdi sonuç duyurusunu bekliyor. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi'nde açıköğretim öğrenimi gören öğrencilerin katılım sağladığı ATA AÖF bahar dönemi oturumlarının başlaması ardından farklı sorular gündeme geldi. En çok merak edilen konuların başında ise sınav sonuç tarihi ve bütünleme sınavı var. Peki, ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli mi? Bütünleme sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi'nin bu yılki takvimine göre bütünleme sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 2019 ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ancak bütünleme sınav tarihi de baz alınarak sonuçların sınav sonrası 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.
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