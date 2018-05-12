ATA AÖF sınav giriş belgesi.. ATA AÖF kaç dakika sürüyor? 

ATA AÖF öğrenci girişi ile sınav giriş belgesi çıktı almak isteyen binlerce öğrenci, sabah saatlerinde eksik belgelerini tamamlama amacıyla araştırmalarına başladı. Sınava girecek olan öğrencilerden istenen en önemli belgelerden birisi olan ATA AÖF sınav giriş belgesi, ATA AÖF OBS giriş ekranından kolayca çıktı alınabilecek. Peki, ATA AÖF sınavı kaç saat sürecek? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKTI ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında "Sınav ve Dersler" bölümü altında yer alan "08-09 Temmuz Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri" linkine tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.

Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda:

1. Sınav Giriş Belgesi,

2. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport bulunması gerekecek.

SINAV KAÇ SAAT SÜRECEK?

12 Mayıs Cumartesi ve 13 Mayıs Pazar günlerinde 09.30'da başlayacak olan sınav, her bir oturum için 30 dakika sürecek. Öğrenciler, gün içerisine yayılan derslerden sınavlara katılım sağlayacak.

BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi eğitim öğretim döneminin bütünleme sınavları, 09-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mezuniyete yönelik gerçekleştirilecek üç ders sınavı ise 29 Temmuz tarihinde tamamlanacak.