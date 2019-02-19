ATA AÖF sınav giriş belgeleri paylaşıldı | Bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?
ATA (Atatürk Üniversitesi) AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi sınava kısa bir süre kala online sistem üzerinden erişime açıldı. Sınav giriş belgesinin erişime açılmasıyla birlikte tarih soruları da hız kazandı. Peki, ATA AÖF sınav giriş bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
19-20 Ocak'ta final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ATA AÖF'te güz dönemi sona erdi. Başarısız oldukları dersleri seneye bırakmak istemeyen açıköğretimliler, şimdi AÖF bütünleme sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Saat 9.30'da başlayacak olan ATA AÖF bütünleme sınavları 23 Şubat Cumartesi ve 24 Şubat Pazar günlerinde yapılacak. Öğrencilerin diğer oturumlarda olduğu gibi bütünlememe sınavında da mağduriyet yaşamaması için sınava girerken “sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı ya da pasaport bulundurması gerekiyor.
ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesini almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine girerek T.C/Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak sınav giriş belgesini alabilirsiniz.
4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Adı geçen düzenlemede:
“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.
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