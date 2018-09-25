ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? ATA AÖF kayıt işlemleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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25.09.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? ATA AÖF kayıt işlemleri

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ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? ATA AÖF kayıt işlemleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA - AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Söz konusu okulda eğitim hayatına devam eden çok sayıda öğrenci, konuya dair detayları öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Üniversitelerin 17 Eylül'den itibaren eğitim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler, kayıt yenileme işlemine dair detayları sorgulamaya başladı. Bu kapsamda ATA AÖF'te eğitim alan öğrenciler de kendi fakültelerinde kayıt yenilemenin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, ATA AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında tüm detaylar...

Merakla beklenen ATA AÖF ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. ATA-AÖF ders seçimi hakkında üniversitesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Yeni kayıt ve ara sınıf öğrencilerinizin ders kayıtları 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ara sınıf (2. 3. ve 4. sınıf) öğrencilerimiz ise ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Düzenlenmesi, Yürütülmesi, Ders Kaydı ve Devam Durumu;

MADDE 12 – (1)  Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Yeni kayıt olmuş veya kaydını yeniletmiş öğrencilerin derslere kaydı doğrudan Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda ilgili yarıyıla ait materyal ücretini yatırmış ara sınıf öğrencilerinin FF olan derslerinin kaydı Dekanlıkça, yeni alınacak diğer derslerin kaydı öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Materyal ücretini yatıran ancak ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından 30 krediye kadar Dekanlıkça yapılır.

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