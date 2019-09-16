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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

ATA AÖF güz yarıyıl ders kayıtları başladı! ATA AÖF OBS ders kayıt ekranı

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ATA AÖF güz yarıyıl ders kayıtları başladı! ATA AÖF OBS ders kayıt ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz yarıyıl ders kayıtları başladı. Ders kayıtlarını yapacak olan öğrenciler, üniversite tarafından açıklanan kayıt ücretini belirli bankalara ödeyerek, ders kayıt işlemini tamamlayacaklar. Peki, ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır? Ders kayıt ücreti ne kadar? İşte, ATA AÖF OBS ders kayıt ekranı ve konuyla ilgili merak edilenler.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ATA AÖF ders kayıtları, 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlanacak. 1.sınıf öğrencilerinin ders kayıtları fakülte tarafından, ara sınıf öğrencilerinin ise (2.3. ve 4. sınıf) akademik takvimde belirtilen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını yapmaları gerekecek. İşte, ATA AÖF ders kayıtları hakkında bilgiler.

ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin ders kaydı için “Materyal Ücretini” ve “Katkı Payını” ödemesi gerekmektedir. Ödemelerinizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

ATA AÖF OBS DERS KAYIT EKRANI

DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Fakültemiz öğrencilerinin ödemeleri gereken ücret; materyal ücreti ve sadece aşağıda belirtilen üç madde kapsamındaki öğrenciler için + 35.5 TL’lik katkı payıdır.

Önemli Hatırlama: Sene sonunda bir kez yapılan Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için 2019-2020 Güz ve Bahar yarıyıllarında bu sınava gireceğiniz ders/derslere materyal ücreti ödeyerek kayıt yaptırmış olmanız gerekmektedir.

KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Katkı Payı Nedir?

Aynı anda iki üniversite bölümü ya da programı okuyan,
Normal öğrenim süresinde mezun olamayan,
Sağlık Lisans Tamamlama kapsamındaki öğrencilerimizin
yatırması gereken bir ücrettir.

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