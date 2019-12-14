ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Güz Dönemi yarıyıl sonu sınav tarihi

Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan AÖF 2019 2020 sınav takvimi son günlerde öğrenciler tarafından gündeme geldi. Sınav hazırlıklarına devam eden AÖF'lü öğrenciler, bir yandan da yılın son sınavı için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ATA AÖF Güz Dönemi son sınavı ne zaman hangi tarihte? İşte, ayrıntılar....

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2019 2020 takvimine göre, ATA AÖF final sınavı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. Sınav tüm sınav merkezlerinde üç (3) oturum halinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler sınav sonuçlarını Atatürk Üniversite'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenecek.

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA SINAVLARIN KATKISI NE KADAR?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.