ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS giriş ekranı
ATA AÖF final sınavı sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. OBS ekranı üzerinden giriş yapılabilen ATA AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı ile final sınavında alınan notlar kolaylıkla görüntülenebilecek. İşte, ATA AÖF final sınavı sonuçları ve detaylı bilgiler
ATA AÖF final sınavı sonuçları, 22 Mayıs Çarşamba akşamı öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17:00'a kadar bize iletebileceğini açıklayan ATA AÖF, sınav sonuçlarının OBS sistemi girişi ile öğrenilebileceğini duyurdu.
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