ATA AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav takvimi

2019 2020 ATA AÖF güz dönemi yarıyıl sonu sınavları Sınav tüm sınav merkezlerinde üç (3) oturum halinde yapılacak. Sınava günler kala, sınav yerleriyle ilgili detaylar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi duyurular sayfasını ziyaret eden vatandaşlar, aynı zamanda ATA AÖF final programına yoğunlaştı. İşte, ATA AÖF sınav yerleri ve sınav tarihleriyle ilgili detaylı bilgiler.

ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav yerleri henüz belli olmadı. https://www.ataaof.edu.tr/ adresinden yapılacak duyuru sonrası ATA ATÖF güz dönemi yarıyıl sonu sınav giriş yerleri açıklanacak.

Konuyla ilgili detaylar netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 2020 takvimine göre, ATA AÖF final sınavı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. Sınav tüm sınav merkezlerinde üç (3) oturum halinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler sınav sonuçlarını Atatürk Üniversite'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden öğrenecek.