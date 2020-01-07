ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite eğitimini ATA AÖF'te devam ettiren öğrenciler 28-29 Aralık tarihlerinde güz dönemi sınavlarına katıldı. Sınav soru ve cevaplarını görüntüleyen öğrencilerin gündemine şimdi de sınav sonuçları geldi. Netleri ve sınav puanlarını öğrenmek isteyenler, ATA AÖF sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları üniversite tarafından açıklanmadı. ATA AÖF sınavının sonuçları, geçtiğimiz sınav dönemlerinde olduğu gibi kurumun 14 gün içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla sınav sonuçlarının 12 Ocak tarihinde açıklanması tahmin ediliyor.

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.