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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınavları ne zaman yapılacak?

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ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınavları ne zaman yapılacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Final sınavlarının sona ermesinin ardından, dönem derslerinde başarı sağlayamayan öğrencilerin gözü bütünleme sınavlarına çevrildi. Bütünleme sınavlarına giren öğrenciler, notlarını yükseltmek için ikinci bir şans elde edecekler. Peki, ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınavları ne zaman yapılacak?

Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayan Atatürk Üniversitesi öğrencileri AÖF final sınavlarına 11-12 Mayıs tarihleri arasında girdi. AÖF bahar dönemi final sınavlarının sona erip sonuçların açıklanması ile bütünleme ve üç ders sınavları öğrencilerin gündemine geldi. İşte, 2019 ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınav tarihleri...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nin bu yılki takvimine göre bütünleme sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da uygulanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

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