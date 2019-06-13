ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınavları ne zaman yapılacak?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Final sınavlarının sona ermesinin ardından, dönem derslerinde başarı sağlayamayan öğrencilerin gözü bütünleme sınavlarına çevrildi. Bütünleme sınavlarına giren öğrenciler, notlarını yükseltmek için ikinci bir şans elde edecekler. Peki, ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınavları ne zaman yapılacak?
Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayan Atatürk Üniversitesi öğrencileri AÖF final sınavlarına 11-12 Mayıs tarihleri arasında girdi. AÖF bahar dönemi final sınavlarının sona erip sonuçların açıklanması ile bütünleme ve üç ders sınavları öğrencilerin gündemine geldi. İşte, 2019 ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınav tarihleri...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi'nin bu yılki takvimine göre bütünleme sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek.
ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da uygulanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.
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