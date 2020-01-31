ATA AÖF bütünleme sınavı yarın saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş yeri sorgulama

2019 2020 öğretim dönemi ATA AÖF sınavları yarın düzenlenecek. Finallerde başarısız olup bütünleme sınavına dahil olan öğrneciler, kendilerine yöneltilen sorulara yanıt arayacak. Öğrenciler sınav giriş belgeleri ile beraber sınava katılacak. Sınava saatler kala öğrencilerin gözü ATA AÖF sınav yeri sorgulama ekranına çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınavı saat kaçta? İşte, o konular hakkında detaylar.

ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler. Sına yerleri OBS sistemi üzerinden öğrenilecek.

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SINAV SAAT KAÇTA?

ATA AÖF Güz Dönemi bütünleme sınavları 1 2 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sınav saatini detaylı öğrenmek için 0850 255 0282 iletişim numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.