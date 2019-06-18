ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman?
2018-2019 ATA AÖF bahar yarı yılı 3 ders sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 16-17 Mayıs'tan sonra eren final sınavlarının ardından gözler bu kez, 3 ders sınavlarının yapılacağı tarihlerde. Peki, ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi 3 ders sınavlarının tarihleri, eğitim hayatına bu kurumda açıktan devam eden vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, ATA AÖF üç ders sınav tarihleri...
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da uygulanacak. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.
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