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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Üç ders sınavının yapılacağı sınav merkezleri

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ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Üç ders sınavının yapılacağı sınav merkezleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç ders sınav tarihi merak konusu oldu. En azla üç dersten başarısız olan açıköğretimlilerin gireceği AÖF 3 ders sınavı bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Üç ders sınavı mezun olma durumundaki öğrenciler için önemli bir fırsat. Peki, ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi AÖF’e kayıtlı olan öğrencilerin üç ders sınavı hazırlığı devam ediyor. Atatürk Üniversitesi en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilerin gireceği AÖF 3 ders sınavının tarihini takvimle bildirmişti.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018-2019 yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı İl Merkezi Tercihleri Açıldı

Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Sınav İl Merkezi tercihinizi 10.07.2019 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ya da Mobil Uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı Uygulama Usul ve Esasları

Mezuniyet Üç Ders Sınavı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fakülte Kurulunun belirlemiş olduğu aşağıda verilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi/ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir (final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları çerçevesinde, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.

Halen cezaevinde olup Mezuniyet Üç Ders Sınavına girme hakkı olan öğrencilerin sınavı, bu sınavın yapılacağı 15 sınav merkezindeki kapalı cezaevlerinden birinde yapılır.

Sınav merkezi tercih sayfası sadece Mezuniyet Üç Ders Sınavına giriş hakkı olan öğrenciler için aktif olacaktır.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı için sınava giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) alınabilecektir.

Mezuniyet üç ders sınavının yapılacağı sınav merkezleri şunlardır;

Adana
Ankara
Antalya
Bursa
Diyarbakır
Erzurum
Kocaeli
Gaziantep
İstanbul Anadolu
İstanbul Avrupa
İzmir
Konya
Samsun
Trabzon
Van

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