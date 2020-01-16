ATA AÖF 2020 bütünleme sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF sınav tarihleri

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman sorusu, final sınavının ardından yüzlerce öğrencinin gündemine gelmeye başladı. 2019-2020 eğitim yılı ATA AÖF Güz Dönemi sınavları sonrasında, bütünleme sınavı tarihi öğrenciler tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Peki, güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi 2019 2020 akademik takvimine göre, ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 1 2 Şubat 2020 tarihleri arasına yapılacak.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.