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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Ebru APALAK/DHA
29.07.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

At binme sırası kavgasında 'bebeğe yumruk' iddiası

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At binme sırası kavgasında 'bebeğe yumruk' iddiası

ANKARA'da parkta at binme sırası nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, iddiaya göre, 2'si kadın 4 kişi, B.B. (17) ile erkek kardeşi A.B. (15) ve onun kucağında bulunan 1,5 yaşındaki yeğenleri G.K.'yi yumrukladı. İki tarafın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük G.K.'nin aldığı darbe de görüntüde yer aldı.

Olay, geçen cuma günü Altındağ ilçesinde bir parkta meydana geldi. B.B. ve A.B. kardeşler, kuzenleri G.K.'yi de alarak at binmek için parkta ailelerinin yanından uzaklaşıp, parkurda sıraya girdi. İki kardeş kuzenlerini ata bindirmek isterken iddiaya göre Alper G., sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Alper G.'nin yanında bulunan Pınar B., genç kıza tokat attı. B.B.'nin karşılık vermek istemesi üzerine de Alper G., genç kıza yumruk attı. Bu sırada kucağında kuzeni bulunan A.B., araya girmek istedi. Ortalık bir anda karışırken Alper G., A.B. ve kucağındaki küçük G.K.'ye de yumruk attı. Alper G. ve Pınar G.'nin yanında bulunan birisi kadın 2 kişi daha kavgaya karıştı. Araya giren bilet görevlileri ve çevredekiler, tarafları ayırdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavga, parktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga sırasında A.B.'nin kucağında bulunan 1,5 yaşındaki yeğeninin aldığı darbe de görüntüde yer aldı. A.B.'nin, aldığı darbenin ardından yeğenini yere bırakıp, yanına gelen küçük bir yakınına verdiği görüldü. Polis, kavgaya karışan Alper G., Pınar G. ve yanlarındaki iki kişiyi polis merkezine götürürken, vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri oluşan iki kardeş ve yeğenleri, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Darp raporu aldıktan sonra da polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Alper G. ve yakınları da kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

'YEĞENİME İKİ YUMRUK ATTILAR'

Yaşadıklarını anlatan B.B. adlı genç kız, Alper G. adlı kişinin oğlunu ata bindirdikten sonra tekrar sıranın kendilerinde olduğunu söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Adam bana gelip 'git, hayatını yaşa' dedi. Tartışma sırasında yaşlı bir kadın geldi, 'sen nasıl konuşuyorsun?' dedi. Sonra genç bir kadın geldi, bana tokat attı. Kocası saçımı tuttu. Erkek kardeşimin kucağındaki 1,5 yaşındaki yeğenime iki yumruk attılar, benim saçımdan tuttular, suratıma tokat atıp, yerde sürüklediler, boynumu çizdiler, yerde tekmelediler. Şu anda kaburgalarım, her yerim acıyor. Darp raporu da aldık, şikayetçiyim. Hiçbir şekilde şikayetimi geri almayacağım."

'AYIRMAYA GİRMİŞTİM'

​A.B. de "Kucağımda yeğenim vardı. Ayırmaya girmiştim. Hem bana hem de kucağımda bulunan yeğenime yumruk attı" dedi.

Alper G. de polisteki ifadesinde B.B.'nin kendilerine hakaret ve tehditte bulunması üzerine kavganın çıktığını iddia etti.

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