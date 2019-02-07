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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

At arabalı hırsızlar kameraya yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde at arabalı hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. At arabalı hırsızları fark eden bir vatandaş uyarı yaptı ve onları bölgeden uzaklaştırdı. Ancak daha sonra tekrar olay yerine gelen meçhul hırsızlar, bir varili at arabasına koyarak uzaklaştı.

Metal Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerine gelen at arabalı hırsızlar, varillerin bulunduğu bölgeye girdi. Park halindeki tırın dorsesine giren şahıslar burada demir ve metal parçaları aradı. Tırın içerisinde bulunan varilli alan kimliği meçhul at arabalı hırsızlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Şahısların yanına gelen vatandaş kendilerini oradan uzaklaştırdı. Ancak tekrar geri dönen şüpheliler varili at arabasına koyup uzaklaştı. 

Aynı bölgede kameralara bu kez başka at arabalı hırsızlar takıldı. İşyerinin önünde araçların içeri rahat girmesi için rampa şeklinde yapılan demir parçasını gözlerine kestiren şahıslar, kaynak halindeki demir parçasını alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı sonrası emniyet ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalara başladı. 

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