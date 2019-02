At arabalı hırsızlar kameraya yakalandı

Metal Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerine gelen at arabalı hırsızlar, varillerin bulunduğu bölgeye girdi. Park halindeki tırın dorsesine giren şahıslar burada demir ve metal parçaları aradı. Tırın içerisinde bulunan varilli alan kimliği meçhul at arabalı hırsızlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Şahısların yanına gelen vatandaş kendilerini oradan uzaklaştırdı. Ancak tekrar geri dönen şüpheliler varili at arabasına koyup uzaklaştı.



Aynı bölgede kameralara bu kez başka at arabalı hırsızlar takıldı. İşyerinin önünde araçların içeri rahat girmesi için rampa şeklinde yapılan demir parçasını gözlerine kestiren şahıslar, kaynak halindeki demir parçasını alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı sonrası emniyet ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalara başladı.